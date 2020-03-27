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ليفربول سيتخلي عن صلاح أو ماني لكسب رهان الميركاتو الصيفي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

يعد جادون سانشو من أبرز الصفقات التي ستحارب من أجلها الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي، وهناك تقارير تؤكد أن بوروسيا دورتموند الألماني مستعد للتخلي عنه مقابل 130 مليون يورو.

ووفقا للإعلامي النرويجي ولاعب كرة القدم السابق، يان إجي فيورتوفت فعلى ليفربول متصدر التخلي عن أحد نجميه المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو ماني في حال كان يرغب باقتناص جوهرة الفريق الألماني خاصة أن مانشستر يونايتد يستعد للانقضاض على الصفقة في سوق الانتقالات المقبل.

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جاء ذلك ضمن تغريدة على حساب فيورتوفت في "تويتر"، وكتب المشارك في كأس العالم 1994 مع منتخب بلاده، وهو لاعب سابق لفرق ميدلسبره وشيفيلد وأينتراخت: "مانشستر يونايتد يعمل بجد من أجل الحصول على جادون مقابل 130 مليون يورو". 

وتابع: "لكن ما زالت هناك فرصة أمام ليفربول لحسم الصفقة لصالحه ولكن عليه بيع محمد صلاح أو ساديو ماني في الصيف المقبل لتمويل هذا الانتقال".

وأضاف المصدر أن دورتموند نفسه يعتبر الوضع الاقتصادي المتأزم الناجم عن فيروس فرصة للحفاظ على نجمه لموسم آخر في ظل الوضع الراهن بتعليق مسابقات كرة القدم.

ولن يستثمر ليفربول 130 مليون يورو في لاعب سيكون على مقاعد البدلاء، كما أن سانشو لن يذهب إلى ناد لن يلعب معه كأساسي، لذا يبدو خيار التخلص من أحد نجوم صف الأول لديه فكرة صائبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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