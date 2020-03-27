كافو: هناك لاعب واحد يتفوق على الجميع حاليا وحتى على ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

أسطورة البرازيل يصدم ميسي يهذا التصريح



يعتقد النجم البرازيلي المعتزل كافو، أن مواطنه نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، هو أفضل لاعب كرة قدم في الوقت الراهن من حيث الجودة.

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ونقل موقع"Soccer AM" عن كافو قوله: "نيمار هو الأفضل في العالم حاليا، فنيا وتقنيا لا يتفوق عليه أي لاعب وحتى ميسي (قائد نادي برشلونة والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات) على الرغم من أنني من معجبي هذا الأخير".

وتابع االدولي البرازيلي السابق والفائز ببطولة كأس العالم مرتين (1994 و2002): "نيمار هو أملنا الكبير في الفوز بكأس العالم (مستقبلا).. إنه مرجع كرة القدم البرازيلية، ويجب عليه تحمل هذه المسؤولية".

وكشف كافو أيضا إحدى النقاط السلبية لنيمار، حيث قال: "على الرغم من جودته غير العادية، إلا أنه لا يتمتع بشخصية القائد، ولكنه أمل المنتخب البرازيلي شئنا أم أبينا".

وخاض نيمار، الذي لم ينل قط جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، 15 مباراة في الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأحرز خلالها 13 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.