مهاجم الهلال "غوميز" على رادار بشتكاش التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

اقترب الفرنسي ​بافيتمبي غوميز​ مهاجم ​الهلال السعودي​ من الانضمام الى نادي ​بشكتاش التركي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت صحيفة «فانتاك» التركية أن بشكتاش يفاضل بين غوميز وبين الكرواتي ​ماريو ماندزوكيتش​ مهاجم ​الدحيل القطري​ لضم أحدهما خلال الفترة المقبلة .

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وسبق لغوميز أن قضى موسما في الدوري التركي مع فريق ​غالطه سراي​ حيث لعب 34 مباراة وسجل 29 هدفا.

وينتهي عقد غوميز مع الهلال بنهاية الموسم الجاري حيث يصبح حرا في الانتقال إلى أي ناد آخر دون الرجوع للنادي السعودي.

يذكر ان غوميز ( 35 عاما) ساهم في تتويج الهلال بلقب النسخة الماضية من ​دوري أبطال آسيا​ كما نال لقب افضل لاعب و هداف البطولة برصيد تسعة أهداف.