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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لامبارد يريد نوير كبديل لكيبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
اشارت تقارير صحفية الى ان نادي تشيلسي الانكليزي يرغب بالحصول على خدمات حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الالماني مانويل نوير خلال الفترة القادمة.
و في ظل الرغبة الكبيرة لدى المدير الفني الانكليزي للبلوز فرانك لامبارد بالحصول على خدمات حارس مرمى قد يعوض بيع البلوز للحارس كيبا اريزابالاغا، في وقت كان كيبا قد تلقى العديد من الانتقادات بسبب انخفاض مستواه السريع خلال الموسم الحالي.
حيث يعاني الحارس الاغلى عالمياً من اسوأ نسبة تصديات في الدوري الانكليزي الممتاز ، كما غاب عن تشكيلة لامبارد في اربع مباريات في شباط الماضي.
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