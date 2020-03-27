لامبارد يريد نوير كبديل لكيبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

اشارت تقارير صحفية الى ان نادي ​تشيلسي​ الانكليزي يرغب بالحصول على خدمات حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ الالماني ​مانويل نوير​ خلال الفترة القادمة.



و في ظل الرغبة الكبيرة لدى المدير الفني الانكليزي للبلوز ​فرانك لامبارد​ بالحصول على خدمات حارس مرمى قد يعوض بيع البلوز للحارس ​كيبا اريزابالاغا​، في وقت كان كيبا قد تلقى العديد من الانتقادات بسبب انخفاض مستواه السريع خلال الموسم الحالي.

حيث يعاني الحارس الاغلى عالمياً من اسوأ نسبة تصديات في ​الدوري الانكليزي الممتاز​ ، كما غاب عن تشكيلة لامبارد في اربع مباريات في شباط الماضي.