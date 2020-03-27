شكرا لقرائتكم منسق فريق الزمالك يرفع شعار "صلاة الجماعة ومشاهدة البرامج" فى العزلة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بنادى الزمالك أنه يلتزم الجلوس فى المنزل خلال توقف النشاط ، و حظر التجوال الذى تم فرضه لحماية المواطنين ، و الحفاظ على سلامتهم .

وأكد حافظ فى تصريحات خاصة أنه يتجمع مع أسرته فى المنزل ، ويحرصون على أداء صلاة الجماعة ، فى كل الصلوات ، مضيفا أن هذا أمر ايجابى ومفيد للأسرة قائلا: " بصلى جماعة مع بعض فى كل الصلوات و دى نعمة كبيرة "

وأضاف حافظ أنه و أسرته بين الوقت والاخر يجلسون امام التليفزيون لمتابعة الاحداث ، متمنيا انتهاء الأزمة التى يمر بها العالم .

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كانت إدارة نادى الزمالك قامت بصرف مرتبات الأجهزة الفنية الفنية لقطاعات الناشئين وكل الألعاب الرياضية بالنادى، على الرغم من تعليق النشاط الرياضى فى الفترة الحالية، وغلق النادى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد فترة تعليق الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مُجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.