شكرا لقرائتكم آخر خدمة النجم طبخة.. تعرف على طريقة المكرونة بالبسطرمة مع أحمد عيد عبد الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة الحالية، بسبب الخوف من انتشار وباء كورونا العالمي، اتجه نجوم الكرة إلى البحث عن مهارات جديدة خارج المستطيل الأخضر لشغل أوقات فراغهم، خاصة مع فرض حظر التجول.

ونشر أحمرد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال تواجده في المطبخ وعلق: أحلى مكرونة في البيت بعملها بالبسطرمة عالمية، عايزكم تتعلموا مني وانت يا جنش عايزك تتعلم بدل ما تقعد تفلي العيال في البيت.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد فترة تعليق الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مُجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.