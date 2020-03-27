شكرا لقرائتكم مدربو الألعاب الشهيدة فى الأهلى يتابعون لاعبيهم عبر واتس آب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص مدربو ومسئولو الألعاب المختلفة في النادي الأهلي على متابعة اللاعبين والمدربين خلال فترة توقف النشاط الرياضي حالياً على خلفية إنتشار فيروس "كورونا" حيث أكد علي هاشم، المدير الفني لفريق السيدات لكرة السلة بالأهلي أنه يتواصل مع لاعبات الفريق للحفاظ على اللياقة البدنية خلال فترة توقف النشاط ، موضحاً أن الجهاز الفني والطبي يتواصل مع اللاعبات يوميًّا عبر الهاتف والإنترنت، للحفاظ على لياقتهن البدنية، وكذلك متابعة البرنامج الغذائي لكل لاعبة، من أجل تجنب زيادة الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية للجميع.

وأوضح أنه شدد على اللاعبات بضرورة الالتزام الشديد بتعليمات الوقاية والحماية من فيروس «كورونا»، إلى جانب الحفاظ على أداء التدريبات بالمنزل بشكل منتظم.

كما أكد حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات النادي الأهلي للكرة الطائرة أن الفريق يخوض تدريبات منزلية خلال الفترة الحالية، تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت، وشدد المدير الفني للفريق على أنه يتلقى تقارير يومية من اللاعبات عن أداء التدريبات والبرنامج الغذائي، من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة التي وصلن إليها قبل فترة التوقف الحالية.

وأشار الصافي إلى أن اللاعبات يواجهن معوقات في أداء التدريبات، بسبب عدم توافر الأدوات اللازمة، فيما أشاد بحرص الجميع على أداء هذه التدريبات، في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص موعد استئناف المسابقات والتدريبات.

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من جانبه ، قال وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي، إنه على تواصل مستمر مع مدربي ولاعبي كافة فرق السباحة وألعاب الماء بالنادي، للاطمئنان على حالتهم، والتأكد من تنفيذ البرامج التي حددتها الأجهزة الفنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر.

وأكد عزت، أن هناك خطة يتم التعامل بها في المرحلة الراهنة، فيما سيكون هناك خطة جديدة عقب العودة من جديد إلى التدريبات ونهاية فترة التوقف، وذلك للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات المتبقية من الموسم الجاري في كافة ألعاب كرة الماء بالنادي.

وأشار رئيس جهاز ألعاب الماء إلى أن السباحة بالنادي يتبقى لها منافسات بطولتي كأس مصر وبطولة الجمهورية المفتوحة، وفي كرة الماء تتبقى منافسات الفريق الأول في الدوري وكذا فرق 2004 و2005 و2003، وفي الغطس يتبقى منافسات بطولة كأس مصر، فيما انتهت منافسات موسم الباليه المائي.

وشدد عزت، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة تحمى المواطنين بكافة أعمارهم وتحمي الشباب والأسر، بعد أن تضررت جميع دول العالم بشكل كبير من فيروس كورونا.