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شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يسجل حضوره مع أفراد الجيل الذهبى للأهلى عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استعاد أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي، ذكريات بداياته مع الساحرة المستديرة داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، بمجموعة من الصور النادرة التي جمعته بنجوم الفريق الأحمر القدامى، ونشر أيمن أشرف صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام جمعته بسيد عبد الحفيظ ومحمد فاروق والجيل الذهبي للفريق الأحمر في وقت سابق.
الاهلي
سيد
محمد فاروق
وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج محتمل لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً في مدة لا تتجاوز الأسبوعين تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أى وقت، خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من التحديات الهامة سواء على المستوى المحلي أو الافريقي.
وكلف فايلر جهازه المعاون بوضع برنامج لكل لاعب على حدا بحيث ينفذه بمجرد عودة الفريق من الاجازة التى يحصل عليها الجميع حالياً على خلفية إنتشار فيروس "كورونا".
ويؤدى لاعبو الأهلى حالياً برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.
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