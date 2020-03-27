شكرا لقرائتكم ليفربول يخسر محمد صلاح 4 اشهر بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه ليفربول احتمالية أن يكون بدون محمد صلاح نجم الفريق لمدة قد تصل إلى 4 أشهر في 2021، إذا انتقلت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 إلى فصل الربيع من العام المقبل.

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعانى بالفعل من صداع اختبار قادم بسبب كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يناير وفبراير، ولكن يبدو الآن أن دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة ستتسبب في المزيد من الأزمات للمدرب الألماني.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة طوكيو 2020 لموعد أقصاه صيف 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا المستمرة وهى البطولة التي تأهل إليها منتخب مصر الأولمبي ومن المتوقع أن ينضم محمد صلاح لتدعيم زملائه تحت 23 سنة، في الوقت الذى ستقام فيه كأس الأمم الأفريقية في يناير وفبراير في خطوة انتقدها كلوب بالفعل في وقت سابق وقال صراحة أن الأندية قد تفكر في عدم التعاقد مع لاعبين أفارقة بسبب موعدها في منتصف الموسم.

Advertisements

وسيعانى ليفربول أيضا من غياب ساديو ماني نجم منتخب السنغال الذي سيتوجه إلى المنافسة كقائد للفريق. ومن المتوقع أيضا أن يغادر نابي كيتا للمشاركة مع منتخب غينيا، بجانب تاكومى مينامينو المتوقع مشاركته مع منتخب اليابان في أولمبياد طوكيو.

وتنص لوائح الأولمبياد على ضم 3 لاعبين فوق سن 23 سنة بالقائمة النهائية وقال شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي عن تأجيل البطولة: "توقعت تأجيل الأولمبياد.، وهذا لن يعرقل خططنا والآن سنعمل على تنفيذ الخطة البديلة." وتابع: "حياة الناس أهم من الرياضة، والقرار جيد للعالم." وأتم: "محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وأي مدرب يرغب في دعوته إلى فريقه ، لذا لا يزال بابنا مفتوحًا."