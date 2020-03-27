شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف تفاصيل عرض شراء سيسيه .. الزمالك يطلب 4 ملايين يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل العرض الذى جاء للإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، مشددًا على أن اللاعب تلقى عرضًا مقابل 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة".

أضاف منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك، أن النادى لم يطلب التعاقد مع الثنائى فخر الدين بن يوسف أو محمود البدرى، مضيفًا أن عقد المغربى حميد أحداد، مهاجم الأبيض المعار لصفوف الرجاء المغربى، ينص على الإعارة بنية البيع، قائلاً: "لابد ان يتم إخطارى فى حال رغبة النادى فى شراءه قبلها بشهر".

تابع رئيس الزمالك تصريحاته، قائلاً:" الرجاء لو لديه رغبة فى شراء أحداد يدفع مليون ونصف يوور ما يعادل 25 مليون جنيه".

وعن تمديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قال مرتضى منصور: "كارتيرون لم يطلب 20% زيادة فى عقده، كل مدربين الدنيا حاليًا تخفض عقود المدربين"، متابعًا: "لم أرى كارتيرون من وقت فيروس كورونا".

أكد منصور أن الزمالك صرف المستحقات المالية لفرق السلة والطائرة واليد قبل ذلك، قائلاً: "لا يوجد واحد له جنيه لدى الزمالك ومرتضى منصور، ليس لدينا أزمة مالية مداين الشركة الراعية والاتحاد الإفريقى".

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استكمل: "الناس تركت الأهلى مولع مش قادرين يقنعوا أحمد فتحى بالتجديد ومركزين مع الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء جددوا تعاقدهم واتوا لمنزلى لأنهم لاعبيه رجالة مع احترامى لفتحى وعاشور، صعبان عليكوا الزمالك انه فايق ويسبق الأندية".

أشار مرتضى منصور: "حسين عيادة لا نعرفه من الاساس مع أحترامى للشعب الجزائرى، الذى يتحدث مع لاعب يجب أن يأخذ اذن منى"، مشددًا على أن الزمالك لديه كابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وبن شرقى قائلا: "لماذا اتعاقد مع فخر الدين بن يوسف ومعى هؤلاء".

قال: "تفاوضنا مع أحمد فتحى وقت عبد الله السعيد وكان يريد ان ينضم لنا، والذى تفاوض معه سيد مرعى وأحمد وأمير، ولم نتفاوض معه فى الوقت الحالى".

كشف رئيس الزمالك أن محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق ليس لديه عرض سعودى، قائلاً: "لو لديه عرض يليق به وبالزمالك أنا موافق أو لمحمد عواد أو أى لاعب فى الزمالك"، متابعًا: "أى لاعب فى الزمالك ليس لديه رغبة بالبقاء فى الزمالك يتفضل".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً: "لم أعرض 6 مليون جنيه على حازم إمام لتجديد هذا أى كلام لم أتفاوض معه حتى الآن الناس جالسة فى بيوتها".