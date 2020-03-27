لاعب كرة شهير يعود للحياة بعد غيبوبة استمرت 3 سنوات

أعلنت صحيفة اس الاسبانية استافقة عبدالحق نوري لاعب فريق اياكس الهولندي من غيبوبته التى دامت 3 سنوات منذ صيف 2017 ، حيث أصيب وهو في عمر الـ20 بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، مما تسبب له بتلف خطير ودائم في الدماغ .
وكان عبدالحق نوري عاني من الغيبة بعد سقوطه في مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فيردير بريمن في 8 يوليو 2017،
وأكد عبدالرحيم نوري شقيق اللاعب استفاقته من غيبوبته وبات يتناول الطعام لكنه مازال طريح الفراش لا يتحرك وسيتم الخروج من المستشفي والعودة إلى المنزل خلال الايام المقبلة .
جدير بالذكر ان نادي اياكس الهولندي تكفل بمصاريف عملية اللاعب بعد خوضه 50 مباراة، بصفوف الفريق الأول وفريق الرديف، وسجل 11 هدفا.
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