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شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يستعيد بداياته مع الأهلي بـ3 صور نادرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أيمن أشرف، ظهير أيسر النادي الأهلي، ذكريات بداياته مع الساحرة المستديرة داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بمجموعة من الصور النادرة التى جمعته بنجوم الفريق الأحمر القدامى، ونشر أيمن أشرف صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جمعته بسيد عبد الحفيظ ومحمد فاروق والجيل الذهبي للفريق الأحمر في وقت سابق.
ايمن اشرف مع الجيل الذهبي
ايمن اشرف وسيد عبد الحفيظ
ايمن اشرف
وكلف فايلر جهازه المعاون بوضع برنامج لكل لاعب على حدا بحيث ينفذه بمجرد عودة الفريق من الاجازة التى يحصل عليها الجميع حالياً على خلفية إنتشار فيروس "كورونا".
ويؤدى لاعبو الأهلى حالياً برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.
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