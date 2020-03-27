شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة الطاولة تتحدث عن التدريبات المنزلية وعملية التعقيم والتطهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى، إنها تؤدى تدريبات مكثفة فى المنزل، على الرغم من تعليق التدريبات وتوقف المسابقات المحلية والعالمية المختلفة، بسبب تفشى فيروس «كورونا»، موضحة أن تدريباتها لم تتأثر، خاصة أن منزلها توجد به صالة تدريبات بدنية مميزة، وكذلك صالة تنس طاولة على أفضل ما يكون.

وأشارت هنا جودة إلى أنها تحرص على أداء التدريبات البدنية والخططية، فضلًا عن الحفاظ على عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، تماشيًا مع إجراءات السلامة والوقاية التى يطلبها النادى من جميع الفرق الرياضية، لتجنب فيروس «كورونا».

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وكانت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة وبطلة العالم قد شاركت فى مبادرة خليك فى البيت تضامناً مع الحملة لتجنب فيروس كورونا، ونشرت هنا عبر صفحتها على فيس بوك فيديو كشفت فيه حرصها على التدريب فى المنزل تجنبا للفيروس مع تقديم نصيحة لكل المصريين بالبقاء فى المنزل للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم وقالت اللاعبة، "أنا بتدرب فى البيت وأنت كمان وكل واحد لازم يقعد فى البيت عشان يحافظ على صحته وصحة الناس اللى حواليه".

وتصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئات التصنيف العالمى للناشئات تحت 15 سنة لشهر مارس، للمرة الثالثة على التوالى، كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمى. كانت هنا جودة قد تصدرت التصنيف لشهر يناير وفبراير، وأخيرا مارس، ليكون التصدر للمرة الثالثة، وهو ما لم يحدث من قبل لأى لاعبة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية، "بشكر كل أهلى وأصدقائى ومدربينى على وقفتهم جنبى فى الفوز والخسارة.. لازلت فى بداية الطريق إلى حلمى .. ميدالية أوليمبية لمصر فى تنس الطاولة.. دعواتكم جميلة.