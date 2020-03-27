شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كرة الماء بالأهلي يشيد بإجراءات مصر الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الصربى ديان جوفوفيتش، المدير الفنى لفريق كرة الماء بالنادى بالأهلى، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر للتصدى لفيروس كورونا، الذى يضرب العالم خلال الأيام الحالية، كما أشاد بوعى المواطنين فى تنفيذ هذه الإجراءات التى تم الإعلان عنها لاجتياز المرحلة الراهنة التى تمر بها جميع دول العالم وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد.

وأكد جوفوفيتش، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات التى تكشف عن حالة من الوعى الشديد والإدراك لخطورة الموقف وتحديات المرحلة الراهنة، وأن نتائج هذه الإجراءات ظهرت من خلال الأعداد القليلة للمصابين أو حالات الوفاة مقارنة بما حدث فى باقى دول العالم.

وشدد المدير الفنى الصربي على أنه يعيش فى أمان داخل مصر، وأنه ملتزم بالتعليمات والإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لاجتياز المرحلة الراهنة والعودة من جديد إلى الحياة الطبيعية وممارسة النشاط الرياضي، كما أشاد جوفوفيتش، بالإجراءات التى اتخذها النادى الأهلى بالتزامن مع الإجراءات التى أخذتها الحكومة المصرية فى هذا الشأن.