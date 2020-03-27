شكرا لقرائتكم خبر عن الثعلب "ملك" الغابة في الكرة المصرية.. تعرف على مشوار أصحاب "الألقاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية، العديد من الألقاب ونستعرض فى تقرير مفصل من تتشابه ألقابهم مع ألقاب ساكنى الغابة والتى أطلقها الجماهير نظرا لقوتهم ومستواهم داخل الملعب.

ومن بين هذه الالقاب الثعلب والفار و التمساح و قطة وغيرها من الألقاب والمسميات ونجد أن العدد الأكبر من اللاعبين الذين أطلق عليهم تلك الألقاب لم يستمرون طويلا في الملاعب بخلاف الثعلب حازم إمام الثعلب ملك الغابة يعد حازم إمام نجم الزمالك السابق والمحلل الكروى الحالى من أبرز نجوم الكرة فى الرياضة المصرية عامة والقلعة البيضاء خاصة، حيث أنه شارك مع الفريق فى العديد من البطولات خلال مسيرته فى الملاعب و كذلك نجاحه فى العمل الإدارى سواء عضوا فى مجلس إدارة النادى او لاتحاد الكرة وكذلك باللجنة الأولمبية كل هذا بجانب ظهوره في الفضائيات وتحليله المباريات والأحداث الرياضية .

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قطة خرج من الزمالك ولم يعد

بدأ محمد سعيد قطة مشواره الكروي بقطاع الناشئين في النادي الأهلي بفريق 14 عاماً، ثم انتقل لنادي المصرية للاتصالات ولعب العديد من المباريات قبل الانتقال لنادي لإعلاميين ثم لعب لنادي كاسكادا ، وانتقل لنادي الزمالك عام 2011، ووقتها نال اشادة الجهاز الفنى لنادي الزمالك في مباراة الزمالك وأفريكا سبورت في دورى ابطال أفريقيا 2012، وهي المباراة التي اعتبرها الكثير من النقاد البداية الحقيقية مع الفريق ولكن اللاعب لم يحتفظ بمستواه وبدأ فى التراجع ورحل عن الزمالك إلى عدة أندية منها الاتحاد السكتدرى والمصرى البورسعيدي والسكة الحديد واخرها بنها أحد فرق دورى القسم الثالث لينطبق عليه " خرج ولم يعد "

"فار" قفز من مصيدة الاهلى

ضم الاهلى اسلام الفار من نجوم المستقبل ثم تمت إعارته لاسوان دون تفعيل بند شراؤه نهائيا وكان الاهلى يريد إعارته موسم آخر لكن نجوم المستقبل رفض واشترط ضمه الاهلى نهائيا او اعادته للنجوم غقتم الاهلى بفسخ التعاقد وهاد اللاعب للنجوم بعد أن كان انتقل للقلعة الحمراء مقابل 500 ألف جنيها شارك الفار فى ١٧ مباراة مع أسوان وانتقل لطنطا دون أن يعود للقلعة الحمراء ليقفز من المصيدة الحمراء مبكراً.

تمساح اختفى في ظروف غامضة

بدأ أحمد تمساح مسيرته مع ممارسة كرة القدم فى نادى الداخلية وشهد تألقه وبزوغ نجمه بشكل لافت وانضم من خلاله إلى المنتخب الوطنى فى عهد الأمريكى بوب برادلى عام 2015، وشارك مع الفراعنة فى بعض المباريات الودية والرسمية فى ظل اقتناع الخواجة الأمريكى بقدراته، وهو ما دفع وقتها سموحه برئاسة فرج عامر إلى التعاقد مع اللاعب، وقد شارك تمساح مع سموحة لمدة موسمين ثم تمت إعارته إلى حرس الحدود فى بداية الموسم المنقضى ثم الى بتروجت، إلا أنه لم يشترك مع أى من الفريقين بشكل أساسى ليرحل ويعود إلى فريقه الأصلى - الداخلية- أملا فى المشاركة بشكل أساسى,