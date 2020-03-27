شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسام عاشور حائر بين الاعتزال المشرف بالأهلى والإغراءات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حسام عاشور، لاعب النادى الأهلى، حائر تفكيره ما بين فكرة إنهاء الخدمة فى الساحرة المستديرة أو دراسة العروض التى يتلقاها من الأندية لاستمرار رحلة العطاء .

حسام عاشور نجم خط وسط القلعة الحمراء أعطى للأهلى الكثير والكثير على مدار السنوات الماضية، ولكن يبدو أن نادى الزمالك يسعى بقوة لضم لاعب الأهلى فى الموسم الجديد .

ولكن يبدو أن حسام عاشور لاعب وسط الاهلى اقترب من اتخاذ قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجارى والتراجع عن فكرة استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة واللعب لأى ناد خارج الأهلى فى الموسم المقبل.

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وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مستقبل حسام عاشور بعد الجلسة التى عقدها مع مسئولو النادى لتجديد عقده والتى عرض خلالها لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلى على لاعب وسط الفريق الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وهو ما رفضه عاشور وقتها وأعلن أنه سيكمل مشواره خارج الأهلى لشعوره بأنه مازال قدراً على العطاء.

ونصح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عاشور بالاعتزال فى بيته وقبول عرض الأهلى الذى تلخص فى عدة نقاط أولها : استثناء عاشور من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات (عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادى؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل فى تعاقد قناة النادى مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.

وعلم ”الخليج 365” أن عاشور يقترب من اتخاذ قرار الاعتزال بنهاية الموسم وإلغاء فكرة اللعب فى أى نادٍ آخر بعد جلسة الخطيب ونصائح الآخرين الكثيرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات لحسام عاشور فى الصور التالية :