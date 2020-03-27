شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح موقف سعد سمير من التدريبات الجماعية بعد جراحة "أكيلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة الدكتور خالد محمود، أن سعد سمير مدافع الفريق يواصل برنامجه التأهيلى والعلاجى بشكل يومى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق، ويؤدى تدريبات علاجية وبدنية وفقا للبرنامج الموضوع من الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس، ويتابع سعد سمير برنامجه التدريبى يومياً مع أخصائى التأهيل بالفريق عبر "واتس آب".

وأوضح الجهاز الطبى للاهلى أن سعد سمير يؤدى برنامجه العلاجى والتأهيلى باستجابة جيدة، وسوف يعود تدريجيا للمشاركة فى التدريبات الجماعية شهر مايو المقبل، وفقا للبرنامج المحدد للاعب من بعد جراحة وتر أكيلس .

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو الشارع.

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