شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصر مستحقات الحكام المتأخرة لصرفها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسئولو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اتصالات واجتماعات مكثفة من أجل الانتهاء من حصر مستحقات الحكام والبدء فى صرفها خلال الأيام المقبلة وإنهاء هذا الملف تماما ويتواصل مسئولو الجبلاية مع مختلف المعنيين بالأمر داخل الاتحاد لعمل حصر شامل للحكام والمبالغ المستحقة لهم للبدء فى صرفها على الفور.

أكد محمد فضل، عضو مجلس الاتحاد، أن اللجنة التى تدير الجبلاية تسعى بكل قوة لحل مشاكل الحكام وتوفير كل السبل لنجاحهم والحفاظ على كرامتهم ومساعدة جميع أطراف المنظومة الكروية مشددا على أنه يأمل الانتهاء من حصر مستحقات الحكام قبل يوم الأحد المقبل، ليبدأ صرفها تباعا لهم بداية الأسبوع الجديد، جاء ذلك عقب موافقة اللجنة على إعفاء جمال الغندور وأعضاء لجنة الحكام من مهمتهم وفقا للإعتذار الذي تقدموا به اليوم للجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى.

وقرر مسؤولو اتحاد الكرة، تكليف عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، بإدارة شؤون اللجنة مؤقتًا بعد استقالة جمال الغندور، والثلاثى ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى الذين تقدموا باستقالتهم تضامنا مع جمال الغندور.

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وبادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية، وذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبًا فى ظل الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشى فيروس كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التى تم تقدموا بها مقبولة وأوضحوا فى نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتى تفجرت مؤخرًا وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أى مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أى تعديل حتى يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.

وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج فى قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام فى ظل توقف النشاط الرياضى حاليا فى مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.