شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد حجازى يحافظ على لياقته البدنية بتدريبات فردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات الانفرادية، فى محاولة من نجم الفراعنة للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

وقال موقع "Sport Club" الروسى، إن سبارتاك ولوكوموتيف موسكو أبديا رغبتهما فى التعاقد مع أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل المستويات المميزة التى يظهر عليها في مباريات وست بروميتش ألبيون الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وأشادت الصحيفة بقدرات وإمكانيات أحمد حجازي لاسيما طوله الذى يصل إلى 193 سم، وهذا ما يمكنه من التفوق في الالتحامات الهوائية بشكل مثالي ويتمتع بقوة بدنية تساعده على قطع الكرات من اللاعبين المنافسين، وأشارت الصحيفة إلى أن عقد أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ينتهى فى يونيو عام 2022

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احمد حجازي 2



احمد حجازي

من ناحية أخرى ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، تستعد لتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب في إيقاف النشاط الرياضى بجميع دول أوروبا، وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن عن إيقاف بطولة البريميرليج ودوري الدرجة الأولى حتى نهاية شهر أبريل، أي أن البطولة ستنطلق مجدداً في مطلع شهر مايو بأفضل الأحوال، وربما يتم تأخيرها أكثر من ذلك أيضاً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مسئولي أندية دورى الدرجة الأولى، عقدوا إجتماعاً عبر "فيديو كونفراس"، لمناقشة مسألة أجور اللاعبين خلال فترة التوقف، وتوصلوا لاتفاق بتوحيد رواتب جميع اللاعبين خلال الشهر القادم.

وأكدت الصحيفة أن اجتماع أندية تشامبيونشيب تستعد لتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة التوقف الحالي، وسيتم منح كل لاعب 6 آلاف جنيه إسترليني فقط خلال الأسبوع.

وسيعانى أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وفريق وست بروميتش ألبيون بهذا القرار، خاصة أن فريقه ينافس في دوري الدرجة الأولى ونفس الأمر للمصرى الآخر هناك سام مرسى لاعب وسط ويجان.

وقالت الصحيفة إن معدل رواتب اللاعبين في دوري الدرجة الأولى يصل إلى حوالى 35 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومعظم اللاعبين الكبار تتجاوز رواتبهم هذا الرقم بكثير، لكن الأندية ستكون مضطرة لتخفيض الرواتب خلال شهر أبريل للحد من الخسائر التي ستلحق بهم بسبب هذا التوقف الطارئ.