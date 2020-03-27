بالفيديو.. محمد صلاح ونجوم ليفربول يوجهون رسالة لأطباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزملائه في الفريق بقيادة المدير الفني يورجن كلوب، رسالة شكر إلى الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي على الجهود التي يبذلونها في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت متأخر من مساء الخميس.

وجاءت كلمة كلوب في بداية مقطع الفيديو، حيث صرح قائلا :"أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى كل الأشخاص الرائعين العاملين في الخدمات الصحية."

وأضاف :"ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكرا."

كذلك كان البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ضمن النجوم الذين شاركوا في الرسالة، وعلق قائلا :"نحن ممتنون للغاية إزاء العمل الذي تقدمونه."

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ووجه محمد صلاح كلمته باللغة العربية قائلا :"نشكركم على مجهوداتهم ونقدر مساعدتكم لنا."

وقال السنغالي ساديو ماني :"نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيرا."

وكان صلاح قد نشر صورًا له عبر حسابه على تويتر خلال خوضه بعض التدريبات داخل منزله، بسبب فترة الحجر المنزلي التي فرضها ليفربول على لاعبيه.

وأجبر انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، الاتحادات المحلية لكرة القدم على تعليق كافة الأنشطة والمباريات حتى إشعار آخر.

من جانبه قرر الاتحاد الإنجليزي، مد فترة تعليق المباريات المحلية حتى نهاية شهر ابريل المقبل.

وأغلق ليفربول مقر تدريباته في "ميلوود" وأجبر لاعبيه على البقاء في المنزل مع القيام ببعض المهام التدريبية للحفاظ على لياقتهم البدنية.