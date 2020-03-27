نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة التوسط من أجل انتقال عاشور للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
كشف محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، حقيقة توسطه لانتقال حسام عاشور قائد الأهلي إلى صفوف الفريق الفيومي في ظل نهاية عقد اللاعب مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.
وكان عاشور قال إن الأهلي "باعه" بعد تاريخه الكبير، بينما أكد بيان النادي أن الأهلي منح لاعبه المخضرم خيارين مميزين تكريمًا لتاريخه بإقامة مباراة اعتزال تليق به أو التكفل بقضاء معايشة بأحد الأندية الأوروبية.
وقال محمد إبراهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أتعجب من إقحام إسمي في بعض الأمور التي ليس لي دخل بها".
وأضاف: "حسام عاشور لاعب كبير وأعطى كثيرا للنادي الأهلي ولكن كل ما تردد عن تدخلي لإنهاء الصفقة لنادي المقاصة أخبار غير صحيحة".
وانتقل إبراهيم للحديث عن عرض بيراميدز لضمه قائلا: "بيراميدز نادي كبير ويتمنى كل اللاعبين التواجد فيه واللعب له، ولكن كنت قد وقعت لنادي المقاصة".
وأوضح: "حدث تفاوض بين الناديين، ولكن المقاصة رفض التفريط في خدماتي، ولم يحدث اتفاق بين الإدارة في الناديين".
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