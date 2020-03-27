اتحاد الكرة يكشف سبب استقالة لجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمرو:

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، عن أسباب استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

وقدّم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذارًا بالأمس عن استكمال مهمته للجنة الخماسية، والتي تدير شئون الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وعلق وليد العطار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" عن استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، قائلا :"لقد طلب معسكر للحكام ورفضنا لأن التجمعات غير مسموح بها حالياً فتقدم باستقالته، ولم نناقش بعد من سيأتي لتولي المهمة خلفاً له".

جدير بالذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر منذ 14 مارس الماضي، و أعلن اتحاد الكرة مؤخرًا عن تعليق بطولة الدوري مرة أخرى بداية من 30 مارس ولمدة أسبوعين، بسبب أزمة فيروس كورونا والذي يهدد العالم بأكمله.