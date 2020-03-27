"اشترينا سماعات بمليون جنيه" .. اتحاد الكرة يرد على اتهامات "السماعات الفاسدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إن اللجنة الخماسية اتفقت مع إحدى الشركات الأجنبية على شراء أطقم سماعات بقيمة 56 ألف يورو (مليون جنيه تقريباً) للحكام للتعامل مع تقنية الفيديو في مباريات الدوري والكأس محلياً.

وكان الحكم سعيد حمزة قد اتهم اتحاد الكرة بإهانة الحكام وتسليمهم سماعات فاسدة للتعامل مع تقنية الفيديو، كما ذكر أنهم لم يحصلوا حتى على الزي الرسمي لهم للمشاركة به في المباريات.

ورد العطار عبر "أون تايم سبورتس" :"ما ذكره سعيد حمزة غير صحيح، دفعنا بالفعل مبلغ لشراء سماعات جديدة لأن القديمة ليست متوافقة مع تقنية الفيديو، وكان من المفترض وصول السماعات الأسبوع الماضي لولا غلق المطارات عالمياً".

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وتابع العطار :"الملابس موجود في المخازن وتأجيل الدوري فقط سبب عدم حصولهم عليها، كما أن تأخير المستحقات بسبب تعديلات اللوائح وإضافة راتب حكم الفيديو ومساعد الفيديو".

وأضاف العطار :"في اللائحة القديمة يحصل الحكم على 3 ألاف جنيه عن كل مباراة يديرها، لكن في اللائحة الجديدة تم رفع المبلغ إلى 5 ألاف جنيها، وسيحصلون على المستحقات المتأخرة وفقاً للائحة الجديدة، على أن يتم صرف المبالغ المستحقة الأسبوع المقبل بإجمالي 2.8 مليون جنيه".

وأنهى :"اتهامنا بعدم الاهتمام بالحكام غير منطقي، لقد صرفنا 4.5 مليون جنيه دفعة واحدة فور وصولنا لمهمة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قيمة مستحقات متأخرة من الموسم الماضي".