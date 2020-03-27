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نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يتعافى تدريجيا من كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض -(د ب أ)

طمأن حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، متابعي حالته الصحية بزوال أعراض الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وقال المسحل في تسجيل مرئي بثه حساب نادي الاتفاق بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس :"أبشركم بانتقالي من غرفة العزل الطبي إلى أحد فنادق الخبر لمدة أسبوع بعد زوال جميع الأعراض".

ونصح نائب رئيس الاتفاق الجميع بالابتعاد عن الاختلاط، والعزلة عند الشعور بأعراض الفيروس والالتزام بالتعليمات الصحية.

وأشارت صحيفة "" إلى أن المسحل كان قد أصيب بالفيروس وجرى اكتشاف الإصابة بعد وصوله من زيارة خارجية إلى العاصمة البريطانية لندن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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