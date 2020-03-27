صفقة تبادلية محتملة بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي

أكدت تقارير صحفية وجود صفقة تبادلية محتملة بين ناديي بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعي بايرن ميونيخ لضم الدولي الالماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي مقابل انتقال الظهير الايسر للفريق ديفيد الابا لصفوف السيتي. السيتي. ويسعي الابا لخوض تجربة جديدة بعيداً عن الفريق البافاري، خاصة وان عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو مايدفع بايرن للتفكير في اقحامه بصفقة ساني.

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