برشلونة يقترب من حسم صفقة ظهير بورتو البرتغالي

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة اليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بورتو بدأ بالفعل البحث عن بديل تيليس، وإستقر علي مارك كوكوريلا ظهير خيتافي الاسباني المعار من برشلونة. بديل تيليس، وإستقر علي مارك كوكوريلا ظهير خيتافي الاسباني المعار من برشلونة. واشارت الصحيفة الي أن بورتو سيكون مضطراً لبيع لاعبه في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الاندية الأوروبية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الكروي. في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الاندية الأوروبية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الكروي. وينتهي عقد تيليس بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أنها الفرصة الأخيرة لبورتو من الإستفادة من اللاعب، قبل ان يرحل بصورة مجانية.

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