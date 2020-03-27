فيديو جميع أهداف كيليان مبابي مع منتخب فرنسا

لعب النجم الفرنسي “كيليان مبابي لوتين” في مركز الهجوم مع منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في سن التاسعة عشرة، وتم تصنيفه كأفضل لاعب شاب في العالم.

وصلت عدد مشاركات مبابي مع منتخب فرنسا الى 34 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً، وقام بصناعة 7 أهداف، وحقق مع منتخبه لقب كأس العالم 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد بعد تألقه في البطولة.

لعب مبابي أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا في مارس 2017، بعد أن كان يُمثل المنتخب سابقا في الفئات السنية تحت 17 و19 سنة، وسجل هدفا أمام بيرو ليصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل هدفًا في كأس العالم وهو بسن ال19 عام.

وأصبح كيليان مبابي ثاني مراهق –بعد بيليه– يسجل في نهائي كأس العالم، وفاز المنتخب الفرنسي على منتخب كرواتيا (4-2) وتُوج بكأس العالم 2018، وأنهى مبابي البطولة كثاني أفضل الهدافين بالشراكة مع عدد من اللاعبين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب عن أدائه خلال البطولة.

Advertisements