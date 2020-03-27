فالكاو سيدفع مهاجم الهلال نحو خيانة جالطة سراي في الميركاتو الصيفي

أحبط التألق الكبير للمهاجم الدولي الكولومبي “رادميل فالكاو” مع جالطة سراي التركي هذا الموسم، خطة مهاجم نادي الهلال السعودي “بافتيمبي جوميز” للعودة إلى عملاق إسطنبول خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وتواصل بافتيمبي جوميز /35 عامًا/ مع إدارة جالطا سراي بعد أسبوع واحد من توقف النشاط الرياضي في السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأخبرهم برغبته الحقيقية في العودة لقيادة هجوم الفريق، إلا أن رئيس النادي “دورسون أوزبيك” رفض الفكرة في ظل تألق فالكاو، وقدرة الثنائي “سفيان فيجولي وريان دونك” على التسجيل بانتظام.

وسجل رادميل فالكاو 9 أهداف لجالطة سراي في 14 مباراة بالدوري التركي منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي من موناكو الفرنسي، بالإضافة إلى تسجيله هدف في 3 مباريات ببطولة كأس تركيا أمام توزلا سبورت، بينما سجل الثلاثي سفيان فيجولي وريان دونك وآدم بويوك ما مجموعه 14 هدفًا.

وكشفت صحيفة “FotoSpor” التركية عن وصول رسالة إلى جالطة سراي من مهاجم الهلال السعودي “بافتيمبي جوميز” يطلب فيها العودة في أقرب فرصة، بما أن إدارة الهلال رفضت تمديد عقده بسبب تقدمه في السن.

وأضافت صحيفة FotoSpor “تسبب تألق رادميل فالكاو مع الفريق هذا الموسم في تلقي جوميز لرد سلبي من قبل إدارة جالطة سراي”.

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لكن رد جالطة سراي قد يدفع جوميز نحو خيانته مع غريمه التقليدي “بيشكتاش”، فقد أكدت صحيفة FotoSpor تلقي لاعب سوانسي سيتي وأولمبيك ليون الأسبق لعرض جاد للانتقال بالمجان إلى “الصقور” خلال الموسم الجديد، إذا ما توقف تفشي فيروس كورونا وتم استئناف النشاط الرياضي.

وإلتقى رئيس نادي بيشكتاش التركي “أحمد نور شيبي” بالمدير الفني للفريق “سيرجين يالتشين” قبل عدة أيام لمناقشة ملف التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والتجهيز للموسم المقبل، وكان جوميز أحد الأسماء التي طُرحت خلال الاجتماع بحسب FotoSpor.

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وانضم جوميز للهلال قادمًا من جالطة سراي في الميركاتو الصيفي 2018 بعد موسم واحد ناجح بين صفوف الفريق سجل خلاله 29 هدفًا في 33 مباراة بالدوري.

واستطاع اللاعب الملقب بـ “الأسد” تسجيل ما مجموعه 35 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين في 51 مباراة (موسم ونصف الموسم)، فضلاً عن تسجيله لـ 11 هدفًا وتتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 والتي ظفر بها الهلال على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وقاد جوميز فريق الهلال لتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية 2019، عندما سجل الهدف الوحيد في مرمى بطل دوري أبطال أفريقيا “الترجي الرياضي التونسي” بعد مشاركته كبديل ببضع دقائق.