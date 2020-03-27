حالة عبد الحق نوري نجم أياكس تشهد تحسنًا بعد غيبوبة ثلاث سنوات

في ظل المشاكل التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، وانتشار الأخبار البائسة، أعلنت عائلة “عبدالحق نوري”، لاعب نادي “أياكس” الهولندي، ان حالة عبد الحق تشهد تحسن كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر ان “عبد الحق نوري”، قد سقط مغشيًا عليه خلال مباراة ودية بين “أياكس” وفريق “بريمن” الألماني في عام 2017، دون تدخل من أي لاعب، وتم نقل اللاعب من أرض الملعب إلى المستشفي باستخدام طائرة مروحية، ليدخل من بعدها في غيبوبة.

ووفقًا لصحيفة “في بي” الهولندية، فإن “عبد الرحيم نوري” شقيق اللاعب، أكد استفاقة عبد الحق نوري وأنه حاليًا يأكل ويغفو ويستيقظ بشكل جيد، ولكنه طريح الفراش.

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وأضاف، “لقد تحسنت حالته بشكل كبير، إنه يتواصل معنا بحواجبه، يرد علينا لكن ليس لفترة طويلة، نحن واثقون أنه سيصبح أفضل قريبًا”.

واختتم: “إنه يعيش في منزل خاص ومكيف وعلى مسابقة قريبة من عائلته، إنه يدرك الأشياء المحيطة به، إنه يأكل ويعطس ،وأحيانًا يبتسم ويشاهد معنا التلفاز”.

وكان عبد الحق نوري يلعب في صفوف ناشئي أياكس، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، في صيف 2016، ولكن بعد موسم واحد فقط مع الكبار، تعرض للإصابة التي أنهت مشواره الكروي مبكرا.