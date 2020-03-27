بعد تأجيل بطولة رولان جاروس.. بطولة ويمبلدون مهددة بالتأجيل أو الإلغاء

لم يكتفي فيروس كورونا بإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بل امتد إلى الكرة الصفراء “التنس”، حيث بات من المحتمل ان يتم تأجيل بطولة “ويمبلدون”، او إلغاؤها.

وتعتبر بطولة “ويمبلدون” للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وتعتبر أقدم بطولة في رياضة كرة المضرب، وتقام خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام في منطقة ويمبلدون في العاصمة البريطانية لندن.

وقال منظمو البطولة، في بيان رسمي أن البطولة المقرر إقامتها بين 29 يونيو و12 يوليو، لن تقام خلف أبواب مغلقة وأن تأجيل البطولة الكبيرة الوحيدة على ملاعب عشبية لوقت لاحق من هذا العام يحمل مخاطرة وينطوي على صعوبات.

وسيعقد إجتماع طارىء خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن البطولة هذا العام.

Advertisements

وقال “ريتشارد لويس” الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا: “ان التحدي الذي لا سابق له لفيروس كورونا، يواصل التأثير على حياتنا بطريقة لم نكن نتخيلها”.

وأضاف “قلوبنا جميعا مع المصابين والضحايا في المملكة المتحدة وحول العالم، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين أولوية قصوى ويجب أن نتحلى بالمسؤولية في كل قرار نتخذه”.

يذكر ان بطولة “رولان جاروس“، تم تأجيلها الأسبوع الماضي، لتقام بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر بدلاً من مايو، بسبب الأزمة الصحية العالمية.