رياضة | القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيعي: نعاني من "الزملكة" ولم أسىء لأحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تردد عن هجومه على أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "لم أسئ لفتحي بسبب عدم تجديد عقده، وأرفض التشكيك في علاقتي معه.. رسالتي فقط كانت إلى نادر شوقي وكيل أعماله، حيث طالبته بحسم موقف اللاعب، لكن البعض يحاول اختصار حديثي في نقطة معينة، وأيضا من حق نادر شوقي استخدام الأسلوب المناسب في عملية التفاوض، وانتقادي اللأمور من وجهة نظري".

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وعن هجوم لاعبي الزمالك السابقين ومنهم نادر السيد وجمال عبدالحميد قال: "تعاقدنا مع نادر لأنه كانت هناك أزمة، بين عصام الحضري ومانويل جوزيه، وكان هو أفضل البدائل، ولكنه تنافس مع حارس يقاتل في التدريبات، والأهلي تعامل باحترافية، وظل الحضري يشارك رغم خلافه مع الجهاز الفني،أطالب جمال عبدالحميد ألا يتحدث كثيرا عن واقعة رحيله، لأن الأهلي لم يرفض علاجه، بل تكفل بعلاجه تيسير الهواري، رجل الأعمال الأهلاوي، بموافقة رئيس النادي وقتها صالح سليم".

واشار: "الإعلام الذي ينتمي لنادي الزمالك، أصبح يسيطر بنسبة 80% على الساحة حاليا حديثي عن زملكة الإعلام يتحقق، البعض يحاول الإضرار بمصالح الأهلي، والوقيعة بين النادي وبعض الشخصيات والجهات واللاعبين".

وعن مستقبل قائد الفريق، حسام عاشور، قال: "الأقرب أن يتخذ اللاعب خطوة الاعتزال، عقب نهاية الموسم الحالي.. عدم تجديد عقده قرار فني للمدرب رينيه فايلر".