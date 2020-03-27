رياضة | مرتضى منصور يكشف حقيقة تخفيض العقود ويرفض عرض خرافي لإحتراف أبوجبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف حقيقة تخفيض العقود ويرفض عرض خرافي لإحتراف أبوجبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن النادي لا يعاني ماليا حتى يتم مناقشة تخفيض عقود لاعبي الفريق الأول، على خلفية تعليق النشاط الرياضي مؤخرًا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "لم نناقش أمر تخفيض عقود لاعبي الفريق، هذا الأمر لن يحدث، وكل ما أثير في هذا الشأن غير صحيح".

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أضاف : لم نتفاوض مع اللاعب حتى الآن، ولم نرصد أي مبالغ مالية، من يرغب في الرحيل، عليه جلب عروض رسمية، وسأوافق عليها دون تردد، مثلما حدث مع أكثر من لاعب في وقت سابق".