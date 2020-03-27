رياضة | صدمة لريال مدريد.. مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لريال مدريد.. مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سيشعر بالغضب من إدارة الشياطين الحمر إذا قامت بتجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي ارتبط بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي ولكن إدارة الشياطين الحمر رفضت كل العروض المقدمة إلى بوجبا الذي ينتهي عقده في يونيو عام 2021.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين بول بوجبا ووكيل أعماله ومانشستر يونايتد متوترة بالفعل وأنه إذا سيطر مانشستر يونايتد على مستقبل النجم الفرنسي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التوترات.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي سيحاول مرة آخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا ارتبط بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل وذلك في ظل رغبته في عدم الاستمرار مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا لم يشارك سوى في مباراتين قفط مع مانشستر يونايتد منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها في الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انضم إلى صفوف الشياطين الحمر مقابل 89 مليون جنيه إسترليني قادمًا من يوفنتوس في عام 2016.