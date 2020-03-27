رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس 26 مارس: صراع مع الأهلي على 3 صفقات كبرى.. كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق.. الصفقة المميزة مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس 26 مارس: صراع مع الأهلي على 3 صفقات كبرى.. كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق.. الصفقة المميزة مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس ٢٦ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حريق داخل النادي وقرار جديد بشأن حميد أحداد وكارتيرون يرفض التفريط في نجم الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.

حريق هائل داخل نادي الزمالك

تعرض المبني الطبي داخل نادي الزمالك إلى حريق هائل منذ قليل ولكن سرعان ما تدخلت عربات الإطفاء إلى النادي لإخماد الحريق.

الزمالك يتخذ قراراً جديداً بشأن حميد أحداد

اتخذ مسئولو نادي الزمالك قراراً بشأن تسويق المغربي حميد احداد لاعب الفريق المعار لنادي الرجاء المغربي بداية الموسم المقبل.

ويدرس الزمالك تجديد إعارة حميد أحداد لفريق الرجاء أو بيعه بشكل نهائي لأي فريق يرغب في ضمه بالموسم الجديد.

ورحب الزمالك بخروج حميد أحداد بشكل رسمي عن الفريق بسبب وجود العديد من اللاعبين في نفس مركزه ولذلك لن يحتاجه المدير الفني كارتيرون في الموسم المقبل.

تفاصيل نارية.. حقيقة مجاملة الأهلي على حساب الزمالك للفوز بلقب القرن في إفريقيا

نفي مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق مجاملة النادي الأهلي أثناء توليه هذا المنصف وكشف عن خلاف نجله مع رئيس الكاف أحمد أحمد.

وقال مصطفي مراد فهمي في تصريحات تلفزيونية:"لم اجامل النادي الأهلي بمنحه لقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا المعايير التي تم اتخاذ القرار بناء عليها صدرت عام 1995 ولم يتم الاعتراض عليها من جانب الزمالك أو أي فريق بتصنيف البطولات وتقييمها الفترة بين 1995 إلى 2000، شهدت تقارب بين الزمالك والأهلي قاريًا، وهو ما جعل جمهور الزمالك يرى أنه نادي القرن، لكن الحقيقة أن الأهلي كان الأفضل بالنقاط وفاز باللقب".

صفقة كارتيرون المطلوبة في الزمالك مهددة بالفشل

ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة إلي الزمالك، باتت مهددة بالفشل، بعد دخول عدة أندية في مفاوضات لضم اللاعب خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت التقارير، أن "بن عيادة" تلقي عدة عروض خلال الفترة الحالية بينها عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، بالإضافة لبعض العروض من السعودية، كما يسعي نادي الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل

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يتصارع الأهلي والزمالك على ضم عدد من اللاعبين في الصيف المقبل، ويأتي على رأسهم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة.

ثاني الأسماء التي ستشعل الميركاتو الصيفي بين القطبين هو التوجولي لابا كودجو والذي يقدم مستويات مميزة مع العين الإماراتي وكان هدفا للفريقين في الموسم الماضي.

ويبحث الفريقين عن التعاقد مع دونجا لاعب وسط بيراميدز، والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه في الفترة الأخيرة.

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، حقيقة رحيل محمد عنتر لاعب الفريق الأول، وذلك بعدما ترددت أنباء عن اقتراب اللاعب من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن محمد عنتر كان اللاعب الأغلي في مصر عند انضمامه للقلعة البيضاء، موضحًا أن أنباء الاستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية غير صحيحة تمامًا ولا نية لرحيله حاليًا.

كارتيرون يرفض تفريط الزمالك في نجم الفريق للدوري السعودي

أبدى جهاز الكرة فى نادي الزمالك رفضه رحيل مهاجم فريقه الأول لكرة القدم المغربي أشرف بن شرقى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد أبلغ المغربي إدارة الزمالك في الأيام الماضية، بتلقيه عروض خليجية للحصول على خدماته وتحديدا من العين الإماراتى بالإضافة إلى عرض من الدورى السعودى.

ولكن إدارة الزمالك عبرت عن رفضها التام لفكرة رحيل اللاعب المغربى عن الفريق، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية التى يعتمد عليها مدرب الفريق الفرنسى باتريس كارتيرون.

عماد السيد: رحلت عن الزمالك من أجل المشاركة وعمر صلاح اتظلم

أكد عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري والزمالك السابق، أن الموسم الماضي واحد من أبرز مواسمه الكروية وأختتمت بالتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"رحلت عن الزمالك لأني كنت أرغب في المشاركة بصفة أساسية، وأنا من طلبت الرحيل بسبب رغبة النادي في التعاقد مع حارسي مرمى بعد إصابة محمود "جنش".

وتابع :"استمريت في نادي الزمالك ١٤ عام وحصلت على البطولات وعندما عدت كان لدي أمل في المشاركة، وتوجت بالكونفدرالية واتخذت القرار بعد البطولة بالرحيل عن الزمالك".