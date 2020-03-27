رياضة | شوبير يفجر كواليس مدوية في استقالة جمال الغندور من لجنة الحكام

وقال في تصريحات تلفزيونية :"البداية هي أن العميد ثروت سويلم عندما كان رئيس مؤقت للاتحاد المصري لكرة القدم، قام باستقطاب سمير عثمان كرئيسا للجنة الحكام وأصدر لائحة جديدة للحكام".



وواصل :"جمال الغندور كان سعيدا باللائحة الجديدة، وقامت الأندية بإرسال مباريات الكأس وفقا للائحة الجديدة والتي تقتضي بحصول الحكم على 5 ألاف جنيه في المباراة".



وتابع :"الحكام فوجئوا بأن الاتحاد يرغب في صرف مستحقات الحكام على اللائحة القديمة، هو جمال الغندور مميز بأنه صبور على الحكام الصغار".



وأشار :"مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك صنعت جفاء بينه وبين أعضاء اللجنة الخماسية وانتظروا بفارغ الصبر أي فرصة لرحيل جمال الغندور".

Advertisements



وأوضح :"كان هناك حالة غضب داخل اللجنة من جمال الغندور ولكنه لم يلقي لها بالا، وقام بتوجيه الدعوة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة لحضور فرح نجله لكن الجنايني لم يذهب".



وأكمل :"اليوم كان هناك جلسة واللجنة وجهت له الشكر بعدما قام بتقديم استقالته، ليعلن الاتحاد بأن رحيل جمال الغندور جاء بناء على توقف النشاط".



وأتم :"سيصدر بيان بعد قليل من جانب اللجنة الخماسية سيتم خلالها بأن ما قولته ليس له أساس من الصحة وأن الغندور رحل بناء على طلبه وهو من تقدم باستقالته".

