رياضة | صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق واحد من نجوم نادي بيراميدز على الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع أحمد أيمن ووالده أيمن منصور نجم النادي السابق لإقناعه بالانضمام لصفوف النادي الأبيض في الصيف القادم.

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وأظهر أحمد أيمن منصور موافقته على الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك ولكن بشرط أن يتواصل النادي مع إدارة بيراميدز وينهي معهم الاتفاق.

وسيبدأ نادي الزمالك في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز لضم أحمد أيمن منصور خلال الساعات القليلة القادمة لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن الأهلي كان يسعي لضم أيمن منصور خلال الفتر الماضية لتدعيم خط الدفاع الأحمر.