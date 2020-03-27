رياضة | رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، بالحديث عن إدارة أمير مرتضي منصور للكرة بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أمير مرتضي لم ينجح فى إدارة فريق الكرة داخل نادي الزمالك بسبب عدم نجاحه فى السيطرة على اللاعبين، والدليل خروج طارق حامد وجنش للمطالبة بالمستحقات المتأخرة فى وسائل الإعلام".

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وأضاف: "أمير لن يعمل فى أى مكان بخلاف نادى الزمالك، ومرتضي لا يستطيع اقالته من القلعة البيضاء لأنه ابنه، وأين إسماعيل يوسف من فريق الكرة؟".

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "المؤهلات ليس لها دخل على الإطلاق فى كرة القدم، ونادي الزمالك للألعاب الرياضية وليس للمؤهلات العليا".

وأضاف: "اختلافي مع مرتضي منصور بسبب أمير، وأملك من القدرات ما يؤهلني لقيادة نادي الزمالك ومنتخب مصر".