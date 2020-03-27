رياضة | صراع برشلوني مدريدي على نجم إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع برشلوني مدريدي على نجم إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد صراع بين برشلونة وريال مدريد قطبي الكرة الإسبانية على التعاقد مع المهاجم الصاعد نيكولاس ميلاميد ريبودو نجم إسبانيول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن كل فريق يعاني على مستوى الخط الأمامي وذلك بتقدم الثنائي كريم بنزيما نجم ريال مدريد ولويس سواريز نجم برشلونة في العمر بالإضافة إلى وجود رغبة ملحة لاكتشاف بديل مميز وصغير في السن.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة يستهدفان ضم النجم الشاب الملقب بجوهرة إسبانيول، حيث إن ريبودو يمتلك شرط جزائي في عقده مع إسبانيول تبلغ قيمته 8 ملايين يورو وأن هذا الأمر يسهل مهمة الناديين في خطفه بالميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيكولاس ميلاميد ريبودو يبلغ من العمر 18 عامًا ولديه أصول أرجنتينية لكنه اختار تمثيل منتخب إسبانيا في مراحل الناشئين المختلفة مما ساهم في جذب أنظار المتابعين إليه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الواعد ريبودو يلعب مع فريق الرديف لإسبانيول بسبب صغر عمره، حيث شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات والبطولات في الموسم الحالي تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف.