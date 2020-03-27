رياضة | أخبار الأهلي اليوم الخميس 26 مارس: تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يُطالب الخطيب بيع نجم الأهلي.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز..

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الخميس 26 مارس: تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يُطالب الخطيب بيع نجم الأهلي.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 26 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها آخر التطورات بخصوص مستقبل رمضان صبحي مع الفريق الأحمر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 26 مارس 2020:-

الأهلي يُحدد بديل رمضان صبحي

بات محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حاليًا إلى إنبي، قريبًا من العودة من جديد إلى أحضان القلعة الحمراء، وتحديدًا في ظل الأنباء الكثير التي تفيد باقتراب رحيل رمضان صبحي عن المارد الأحمر.

وأكدت تقارير صحفية إقتراب عودة محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبة الجهاز الفني للأهلي في رفض تجديد إعارة اللاعب.

وهناك رغبة أيضا من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، عن رغبته في عودة محمد شريف، بعد التألق الواضح الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.

وشارك محمد شريف فى 13 لقاء مع الفريق البترولي، تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

يدرس مسئولو النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم

ويرغب الاهلي في دمج الانجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق في صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات الإيفواري إيريك تراوري.

ورشح فايلر المدير الفني للأهلي لاعب بيراميدز تراوري للانضمام للفريق في الصيف المقبل لتعزيز الفريق خاصة بعدما تابعه المدرب في الفترة الماضية.

واستقر الأهلي على خروج جيرالدو دا كوستا في الصيف المقبل في ظل مستواه المتواضع مع الفريق منذ قدومه في يناير 2019.

وكان الأهلي قد ارتبط بالتعاقد مع رجب بكار ونبيل عماد دونجا بالفترة الماضية ولكنه الآن يبحث التعاقد مع تراوري في الفترة المقبلة

شريف إكرامي يرفض عرضا مغريا من الخليج

تلقى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الدوريات الخليجية، للتعاقد معه بداية الموسم الجديد.

ورفض إكرامي العرض الخليجي المعروض عليه بسبب مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الإنضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين والاستقرار داخل أحد الأندية في الفترة المقبلة بعد الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويمتلك شريف إكرامي عدد من العروض المحلية يأتي على رأسها بيراميدز، الذي تقدم بعرض مناسب لطموحات اللاعب، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي، الذي اشترط اللعب أساسيًا قبل التوقيع لأي نادي.

وكان شريف إكرامي، قرر الرحيل عن النادي الأهلي مطلع الموسم الجديد عقب نهاية عقده بالموسم الحالي، بالاتفاق مع الإدارة لرغبته في المشاركات الأساسية والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني بالمرحلة المقبلة.

الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

استقر النادي الأهلي على بديل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الذي سيقوم النادي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر مسئولو النادي الأهلي إعادة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والنعار لصفوف نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري.

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واتخذ مسئولو النادي الأهلي قرار عودة أكرم توفيق إلى الفريق في الصيف عقب إنتهاء إعارته لأنه البديل للمناسب لحسام عاشور في النادي.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد قرر الاستغناء عن حسام عاشور في نهاية الموسم الجاري وعدم التجديد له حيث أبلغه النادي بالبحث عن فريق أخر في الصيف.

غضب في الأهلي.. الكبار يطالبون النادي بالقبض على الجاسوس

أعرب لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي عن غضبهم الشديد من تسريب بعض الاخبار الخاصة بالنادي في الأيام الماضية لوسائل الإعلام.

وطلب نجوم الأهلي من جهاز الكرة بالنادي فتح تحقيقاً موسعاً حول تسريب العديد من الملفات الهامة للفريق للإعلام ومعرفة الشخص المسئول عن تسريب هذه المعلومات.

وأضافت المصادر، أنه وعلى الرغم من أن التدريبات كانت تقام في سرية تامة، إلا أن كبار نجوم الأهلي غضبوا بشدة من تدوال أخبار الفريق إعلامياً.

وتبرز الأزمة بين لاعبي الفريق رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي، على رأس الأزمات التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، على الرغم من أن الدريبات كانت تقام دون حضور إعلامي.

ويطمح نجوم الأهلي في توفير أكبر قدر ممكن من الإستقرار داخل صفوف الفريق، ومن ثم البحث عمن يقوم بتسريب أخبار الفريق.

فايلر يطالب الخطيب بالتخلص من نجم الأهلي

أبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إدارة النادي بعدم رغبته في بقاء وليد أزارو مع الفريق بالموسم المقبل.

ويرفض فايلر فكرة بقاء وليد أزارو مع الفريق لعدم الاقتناع بامكانيات اللاعب وهو ما دفعه لطلب التعاقد مع أليو بادجي في الفترة الماضية.

وينتظر النادي الأهلي معرفة قرار الاتفاق السعودي بشأن إمكانية شراء عقد وليد أزارو بعد نهاية اعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري

وفي حالة رفض نادي الاتفاق التعاقد مع وليد أزارو وتفعيل بند الشراء من النادي سوف يبحث النادي الأحمر عن فريق آخر للتعاقد مع نجمه المغربي.

نيدفيد يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي الأولى للتعافي من الإصابة

خضع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

ويقوم كريم نيدفيد حاليا بأداء مرحلة أولى من العلاج الطبيعي من الثبات ويخوض المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي منتصف أبريل قبل بدء التأهيل البدني.

ويؤدي نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي التي حددها له الطبيب المعالج في ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومي مع الطبيب الألماني.

بشرة سارة لجماهير الأهلي

تلقى النادي الأهلي نبأ سار بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتقدم مسؤولي القلعة الحمراء بعرض لنادي هيدرسفيلد لتجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق لثلاثة شهور جديدة حتى ينتهي الموسم الكروي.

ويدرس مسئولو نادى هيدرسفيلد تاون حاليا الموافقة على عرض النادي الأهلي لتجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق لمدة ثلاثة شهور جديدة.

يذكر أن رمضان صبحي كان قد عاد إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي هيدرسفيلد وتنتهي الإعارة في ٣٠ يونيو القادم.