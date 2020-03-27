رياضة | كواليس استقالة جمال الغندور من لجنة الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس استقالة جمال الغندور من لجنة الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اليوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إستقالته،والذى قدمها لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري عمرو الجناينى.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد رواتب ولائحة جديدة للحكام بعد استقالة جمال الغندور من لجنة التحكيم باتحاد الكرة.

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وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني يجهز لائحة جديدة للتحكيم بعد استقالة جمال الغندور وسيتم صرف جميع مستحقات الحكام".

وأضاف: "عزب حجاج سيقوم بإدارة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وعصام عبدالفتاح لن يكون له دور فى اللجنة على الإطلاق".