رياضة | ريال مدريد يحسم مستقبل مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مستقبل مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو فريق ريال مدريد الإسباني مستقبل اللاعب البرازيلي مارسيلو من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل او رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

واقترب مارسيلو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد، وذلك بعد عدم قناعة زيدان مدرب الفريق بقدرات البرازيلي خلال الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية حسب "برنابيو ديجيتال"، إن ريال مدريد حدد مبلغ 50 مليون يورو الإستغناء عن مارسيلو لأي نادي في الصيف.

ويسعى ريال مدريد أيضاً لدخول مارسيلو في صفقة تبادلية مع نادي بايرن ميونيخ والتعاقد مع النمساوي ديفيد الابا الذي يريد الرحيل عن صفوف الفريق البافاري.