رياضة | عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق نادي الزمالك

انتشرت في الساعات الأخيرة بعض مقاطع الفيديو التي تُشير إلى إندلاع حريق هائل داخل مقر نادي الزمالك بحي المهندسين.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" بأن مقر نادي الزمالك لم يتعرض لأي حريق، وأن الحريق في المجمع الطبي لمسجد الحامدية الشاذلية الملاصق لمقر القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأن مقر النادي سليم ولم يتأثر بحريق المجمع الطبي ولا يوجد أي خسائر في الأرواح داخل النادي حتى الآن.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارات المطافي تواجدت للتعامل مع الحريق بسرعة كبيرة، وحتى الآن لا يوجد لأي خسائر بشرية والأمور جاري السيطرة عليها.