الامارات | هازارد لجمهور الريال: احكموا علي في الموسم الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد لجمهور الريال: احكموا علي في الموسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم ريال مدريد، البلجيكي إدين هازارد في رسالة وجهها لجمهور «الملكي»: احكموا علي في الموسم الثاني، وانسوا ما حصل معي في الموسم الجاري». وتابع في تصريحات صحافية نقلتها عنه صحيفة «أس» الإسبانية أمس: كان الموسم الحالي سيئا للغاية، وأريد أن انساه، لأنني كنت أتعرف إلى كل شيء جديد في النادي وفي استاد بيرنابيو. يذكر أن هازارد لم يقدم الشيء الكثير هذا الموسم وتعرض للإصابة مرارا، أسوأها التي يعاني منها حاليا، وسيغيب على إثرها لثلاثة أشهر، وقد استفاد كثيرا من توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابع: أنا الآن في مرحلة التعافي، وأشعر بتحسن كبير. وقال إن ما حصل بسبب «كورونا» سيساعده لكي يكون في جاهزية بدنية، وحتى لا يفوته الكثير، كون الكل متوقف عن اللعب حاليا. وعن الفيروس قال: هو بلا شك خطير، ولا أخفي أنني مرتعب منه، ولست محصنا تماما منه، لكن علينا الاحتياط بشكل يومي.