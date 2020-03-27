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الامارات | زلاتان يقترب من اعتزال الكرة بسبب «كورونا»

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ميلانو - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، من وضع حد لمسيرته الكروية، بعدما توقفت معظم المنافسات في العالم بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن عائلة النجم السويدي ترغب في العودة إلى السويد، إضافة إلى عدم اقتناع إبراهيموفيتش بما يحدث حالياً في ميلان، خصوصاً بعد إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان من منصبه في إدارة النادي.

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وأضافت الصحيفة أن زلاتان أبدى عدم رضاه عن الطريقة التي أقيل بها بوبان، كما كشف عن مشروعات أخرى يسعى النجم السويدي إليها في مرحلة ما بعد اعتزاله كرة القدم، وأنه قد يتجه للعمل وكيلاً للاعبين، مع وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا.

وذكرت «لا جازيتا» أن وجود باولو مالديني وبوبان في ميلان كان سببا رئيساً في انضمام اللاعب إلى النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتوقفت منافسات بطولة منذ بداية مارس الجاري بسبب تفشي فيروس «كورونا» في إيطاليا وبلدان عديدة حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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