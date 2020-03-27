شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو يعقم منزله من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر هداف دوري الخليج العربي وفريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، مقطع فيديو عبر «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يعقم منزله بنفسه من فيروس «كورونا»، وظهرت في الفيديو مجموعة من الجوائز الشخصية التي حصدها خلال الموسم الحالي، من بينها كُرَتا قدم، كان قد حصل عليهما بعد تسجيله هاترك في مباراتين، بجانب جوائز الـ«فنتازي»، وقميص لـ«الزعيم» عليه توقيع زملائه اللاعبين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | لابا كودجو يعقم منزله من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.