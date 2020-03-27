الامارات | وليد عباس يطبّق «خلك بالبيت» عملياً

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عباس يطبّق «خلك بالبيت» عملياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، بنشره صوراً له أثناء ارتدائه قميصاً مكتوباً عليه باللغة الإنجليزية «ابقَ في المنزل»، مؤكداً أهمية عدم الخروج من المنزل في الوقت الحالي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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