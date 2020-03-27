الامارات | رابطة المحترفين تشارك اليوم في منتدى الدوريات العالمية «إلكترونياً»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أنها ستشارك في الاجتماع الاستثنائي لمنتدى الدوريات العالمية، المقرر اليوم إلكترونيا، لمناقشة الوضع الحالي لكرة القدم، في ظل الأوضاع الراهنة لانتشار فيروس «كورونا».
وانضمت الرابطة إلى منتدى الدوريات العالمية في أكتوبر 2019، وشاركت في فعاليات الاجتماع السنوي، الذي أقيم في المغرب نوفمبر 2019.
ويهدف المنتدى إلى تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وإيجاد حلول للمشكلات والقضايا التي تواجه اللعبة.
ويلعب دوراً مهماً في كل القضايا التي تتم مناقشتها مع (فيفا) ومنها: قوانين كرة القدم، نزاهة اللعبة، علاقات الأندية باللاعبين، قوانين انتقالات اللاعبين ووكلائهم، بالإضافة إلى كل ما يخص جدولة البطولات الدولية وفترات التوقف الدولي في عالم الساحرة المستديرة.
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