الامارات | الاتحاد الإيطالي مصمم على إكمال الموسم الكروي ولو في أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإيطالي مصمم على إكمال الموسم الكروي ولو في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، تصميمه على إكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى، حتى لو انتهى في أغسطس. وقال غرافينا في تصريح لإذاعة «مارتي»: «سنقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء الدوريات، وإذا اضطررنا سنطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة إلى ما بعد 30 يونيو، واللعب في يوليو وأغسطس إذا لزم الأمر.

وأضاف: «من المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يتوجب علينا أن نحافظ على تفاؤلنا، ولاسيما من ناحية صحة الإيطاليين، وأملنا أن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن».

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم تأثراً بفيروس «كوفيد-19»، وفرضت السلطات المحلية إجراءات عزل صارمة على السكان، شملت إغلاق المحال والأماكن العامة، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وأوقفت كل النشاط الرياضي حتى الثالث من أبريل على الأقل.ونفى غرافينا إمكانية إلغاء الدوري نفياً قاطعاً، أو منح اللقب لمتصدر الدوري (يوفنتوس)، وقال في هذا الصدد: «سيؤدي ذلك إلى سيناريو بغيض، سأستمر في رفض هذا السيناريو طالما هو ممكن»