الامارات | حارس الظفرة يتدرب مع مدرب الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الظفرة يتدرب مع مدرب الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى حارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني، حصة تدريبية عبر الفيديو بإشراف مدرب فريق حراس مرمى الجزيرة، الإسباني مانويل ألمونيا، ونشر السناني مقطع فيديو وهو يؤدي تدريبات بدنية داخل منزله، وشكر المدرب الإسباني ألمونيا الذي كان يتولى تدريبه قبل انتقاله للظفرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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