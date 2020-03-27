شكرا لقرائتكم أحمد أبو مسلم: جوزيه شتمنا بعد الفوز على الزمالك 6/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، كواليس حوار البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر بعد الفوز على الزمالك في المباراة الشهيرة 6 / 1.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " ، جوزيه كنا كسبانين الزمالك 6/1 ومسكنا شتمنا كلنا، وقالنا لما يكون اليوم بتاعك حاول تكسب فيه".

وعن الفارق بينه وبين رينيه فايلر، أكد: "جوزيه يعرف اللاعب المصري واسلوبه ويعرف كيف يعنفه ، بينما فايلر هادئ للغاية عكس جوزيه الذي كان ممكن يدخل غرف الملابس يولعها، واللاعب المصري مينفعش يبقى المدرب هادي معاه.".

ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.

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